Sky Krimi 21:20 bis 22:20 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 2 Mörderisches Vertrauen D, A, CH 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Amy Beck klaut Luxusautos, die ihr Freund Tim an reiche Leute verhökert. Nach einem spektakulären Diebstahl wird Tim ermordet, Amy des Totschlags bezichtigt. Leo und Benni legen sich für die neue Mandantin ins Zeug. Leo kannte das Opfer und fühlt sich nun verpflichtet, dessen Freundin aus der misslichen Lage zu helfen. Plötzlich mischt sich der Anwalt Oskar Renners, Bennis Ex-Schwiegervater, in den Fall ein. Der Anwalt und der Privatdetektiv müssen sich nun gegen einen mächtigen Gegner wehren, ohne dabei Amy aus den Augen zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wanja Mues (Leo Oswald) Antoine Monot jr. (Benni Hornberg) Thomas Thieme (Dr. Oskar Renners) Christina Hecke (Conni Leinfelder) Anna Brüggemann (Amy Beck) Marc Hosemann (Matthias Luber) Jan Hendrik Stahlberg (Kommissar Stolze) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Andreas Herzog Drehbuch: Florian Oeller Kamera: Ralf Noack Musik: Thomas Osterhoff Altersempfehlung: ab 12