Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie Der Elefant - Mord verjährt nie Das Wunder von Braunsfeld D 2004 Stereo Merken Haushälterin Anna Briese findet im Haus ihres Chefs Christian Rilling wertvollen Schmuck. Das macht ihr Angst: Sie weiß von dem Raubmord, der sich vor 14 Jahren in diesem Haus ereignete. Briese verschweigt dem Hausherrn ihren Fund und vertraut sich Kommissar Steiner an. Die forensische Analyse des Schmucks bestätigt Steiners Vermutung: Er muss Christian Rilling als Mörder festnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Sarbacher (Matthias Steiner) Katharina Abt (Julia Gerling) Niels-Bruno Schmidt (Andreas Zier) Sylvester Groth (Christian Rilling) Kostja Ullmann (David) Chris Pichler (Anna Briese) Romi Maria Goehlich (Carla Briese) Originaltitel: Der Elefant: Mord verjährt nie Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Frank Speelmans Kamera: David Slama Musik: Ulrich Reuter Altersempfehlung: ab 12