Sky Krimi 17:45 bis 18:35 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 230 Heimkehr in den Tod D 2015 Stereo 16:9 HDTV Die Leiche in einem Teich kann durch ihren Führerschein identifiziert werden: Es ist Peter Möller, in Wismar geboren und seit 20 Jahren als vermisst gemeldet. Was ist damals geschehen, und wieso ist Möller, wohnhaft in Südafrika, nun zurückgekommen? Ein Fall, an dem sich die WISO beinahe die Zähne ausbeißt. Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Heike Jonca (Bianca Möller) Nora Huetz (Maria Möller) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Matthias Herbert Kamera: Constantin Kesting Musik: Michael Dübe