Sky Krimi 10:45 bis 11:40 Krimiserie Wolffs Revier Der Killer D 1999 Stereo Im Berliner Tiergarten wird bereits die siebte Prostituierte tot aufgefunden. In ihrer Tasche befindet sich eine Notiz mit einer Uhrzeit und dem Namen eines Hotels. Dort gerät Wolff in eine Schlägerei mit einem gewissen Borkmann. Der war ein guter Freund der Toten. Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Francis Fulton-Smith (Karsten Feldmann) Anja Franke (Eva Kraus) Uta Hallant (Ruth Weber) Verena Marie Kahler (Claudia) Adelheid Kleineidam (Dr. Schirmer) Herbert Stass (Georg König) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Uwe Kossmann Kamera: Ingo Hamer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 16