Sky Krimi 07:25 bis 08:20 Krimiserie Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Drohende Schatten D 1997 Stereo Merken Auf der Suche nach dem Drahtzieher des Drogenhandels wird Elvis mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Ein Mann, der in Italien seinen Freund umbrachte, legt ihm einen Toten in den Kofferraum und schickt ihm eine Briefbombe. Elvis reagiert unüberlegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dietz-Werner Steck (Franz Berg) Krista Posch (Beate Claudius) Giulio Ricciarelli (Elvis Kogler) Oliver Mink (Roland "Rolli" Bauer) Chris Hohenester (Chris Schmitt) Originaltitel: Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Regie: Holger Barthel Drehbuch: Hartmut Grund, Georg Gilcher Kamera: Christian Reitz Musik: Yullwin Mak, Giorgio Moroder

