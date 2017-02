Sky Action 03:30 bis 05:05 Actionfilm Today You Die USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich soll es der letzte Job für Meisterdieb Harlan (Steven Seagal) sein, bevor er sich mit seiner Freundin zur Ruhe setzen will. Doch als Fluchtwagenfahrer für eine Bande von Casino-Räubern wird er übel gelinkt und landet im Gefängnis. Zum Glück freundet er sich dort mit Ghetto-Gangster Ice Cool ("Naughty by Nature"-Rapper Anthony "Treach" Criss) an, der gerade Fluchtpläne schmiedet. Gemeinsam brechen die beiden aus und knöpfen sich die Verräter vor, die die beiden in den Knast brachten. - Schnörkellose Prügel-Action mit einem gewohnt kompromisslosen Steven Seagal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Harlan Banks) Anthony "Treach" Criss (Ice Kool) Lawrence Turner (Garret) Sarah Buxton (Rachel Knowles) Mari Morrow (Jada) Nick Mancuso (Agent Saunders) Robert Miano (Bruno) Originaltitel: Today You Die Regie: Don E. Fauntleroy Drehbuch: Ken Moore, Les Weldon, Danny Lerner Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Stephen Edwards Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Troja

Drama

kabel eins 01:25 bis 04:00

Seit 132 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 127 Min.