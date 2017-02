TNT Comedy 03:30 bis 03:45 Comedyserie Your Pretty Face is Going to Hell Das Liebesnest USA 2013 16:9 Merken Gary muss verhindern, dass die Sex-Wohnung von Satan verkauft wird. Außerdem ist Satans Mätresse Garys erste Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Rowin (Claude) Matt Servitto (Satan) Henry Zebrowski (Gary) Dana Snyder (Lucas) Ahna Tessler (Denise) Dan Triandiflou (Benji) David R. Griffith (Tortured #2) Originaltitel: Your Pretty Face is Going to Hell Regie: Dave Willis Drehbuch: Chris "Casper" Kelly, Dave Willis Kamera: Jon Swindall

