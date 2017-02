TNT Comedy 00:25 bis 00:55 Comedyserie Those Who Can't Billy/Tracy USA 2016 16:9 Merken Die Schulleiterin Cattie hat für das Football-Team der Smoot High einen neuen Coach engagiert, der früher bei den Denver Broncos war. Als Assistent erwählt der Trainer den Lebemann und Spanischlehrer Loren Payton. Doch die Methoden des Neuen gefallen Tammy und Shoemaker überhaupt nicht und so setzen die beiden alles daran, dass der Mann wieder entlassen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Ben Roy (Billy Shoemaker) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Maria Thayer (Abbey Logan) Cheri Oteri (Cathy Goodman) Will Sasso (Coach Irontoe) Sonya Eddy (Tammy) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Nancy Hower Drehbuch: Chris Marrs Kamera: Paul Koestner