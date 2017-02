TNT Comedy 22:45 bis 23:10 Comedyserie King of Queens Der Patenbruder USA 2000 16:9 Merken Nachdem Doug erfahren hat, dass Deacon einen "kleinen Bruder" adoptiert hat, will auch er eine solche Patenschaft übernehmen. Doch zwischen ihm und dem Patenbruder läuft alles schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Brendon Ryan Barrett (Jason) Brady Corbet (Stu) Hugh B. Holub (George) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Cathy Yuspa, Josh Goldsmith