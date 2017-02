TNT Comedy 16:40 bis 17:05 Comedyserie Two and a Half Men Hals- und Beinbruch USA 2013 16:9 Merken Walden hat ein Date mit Nadine, die er auf einer Geschäftsveranstaltung kennengelernt hat. Durch einen dummen Zufall bricht sie sich das Bein, und Walden kümmert sich fortan um sie. Bald ist er jedoch so von ihr genervt, dass er sie am liebsten vor die Tür setzen würde. Aber es kommt noch schlimmer ... Alan und Jenny gehen gemeinsam in einen Club, in dem Alan eine gewisse Paula kennenlernt. Das Erstaunliche: Paula behandelt ihn wie eine Frau. Alan ist zunächst etwas irritiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Craig Gellis (Mike) Paula Marshall (Paula) Kate Miner (Nadine) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Saladin Patterson, Jim Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12