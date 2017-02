TNT Comedy 13:30 bis 13:55 Comedyserie Men at Work Wochenende bei PJ's USA 2013 16:9 Merken Tyler und Milo geraten in einen WG-Streit, nachdem Tyler seine Grenzen überschritten hat. Amys Vater versucht alles, um Neal durch einen besseren Mann zu ersetzen. Gibbs macht sich auf die Suche nach einer Frau, die ihm bei einer Hochzeit aufgefallen ist. Und ein bisschen Mondschein bringt zur großen Überraschung aller eine weitere Hochzeit mit sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Masterson (Milo) Michael Cassidy (Tyler) Adam Busch (Neal) Meredith Hagner (Amy) James Lesure (Gibbs) J.K. Simmons (P.J. Jordan) Kevin Corrigan (Darryl) Originaltitel: Men at Work Regie: Barnet Kellman Drehbuch: Breckin Meyer Kamera: John Simmons Musik: John Swihart