TNT Comedy 07:50 bis 08:15 Comedyserie Seinfeld Der Apfelkuchen USA 1994 16:9 Merken Jerry geht mit seiner Freundin in ein Restaurant, das berühmt für seinen Apfelkuchen ist. Sie will den Kuchen aber nicht probieren, und Jerry ist verärgert. Währenddessen entdeckt Elaine eine Schaufensterpuppe, die ihr sehr ähnlich sieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld) Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes) Michael Richards (Kramer) Jason Alexander (George Costanza) Suzanne Snyder (Audrey) Christine Dunford (Saleswoman) Reni Santoni (Poppie) Originaltitel: Seinfeld Regie: Tom Cherones Drehbuch: Larry David, Jerry Seinfeld, Tom Gammill, Max Pross Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff Altersempfehlung: ab 12

