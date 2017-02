BR Fernsehen 22:45 bis 23:15 Magazin puzzle Viele Kulturen - ein Land "Die große Aufstiegslüge" / Abschiebung nach Afghanistan: der Künstler Ahmad Shakib Pouya / Datteltäter: das neue Satire Kalifat / Rapper Ben Salomo. "Es gibt nur einen" / "No Comment" D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "Die große Aufstiegslüge" "Nur etwa sechs Prozent der Kinder, die von allen drei Risikolagen - Eltern arbeitslos, arm und bildungsfern - betroffen sind, schaffen den Sprung auf das Gymnasium. Die 94 Prozent, die - ungeachtet ihrer Fähigkeiten und Talente - durchs Bildungsnetz fallen, haben halt Pech gehabt. Ist das die Logik unseres Systems?" Das fragt sich Suat Yilmaz, der das deutsche Bildungssystem samt seiner Schwächen aus persönlicher und beruflicher Erfahrung gut kennt. Als Talentscout sucht er an einer deutschen Hochschule nach der Elite, die von unten kommt. In seinem Buch "Die große Aufstiegslüge" fordert er eine neue Haltung an Schulen und ein neues Benotungssystem, das die Leistungsbewertung im Lebenskontext sieht. Abschiebung nach Afghanistan: der Künstler Ahmad Shakib Pouya "Erneut Rückführung nach Afghanistan in Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung erfolgreich durchgeführt", so heißt es vornehm in der Presseerklärung, nachdem das Bundesinnenministerium erneut Geflüchtete aus Deutschland in ihr Herkunftsland Afghanistan "erfolgreich" abgeschoben hat. Von Brutalität, Deportation, Gnadenlosigkeit und Willkür sprechen Gegner der Abschiebungen nach Afghanistan, die angesichts der noch sehr desolaten politischen Situation des Landes zu Humanität und Menschenrechten mahnen. Der Zahnarzt und Künstler Ahmad Shakib Pouya ist einer von vielen, die per Bescheid Deutschland verlassen mussten. Nicht, weil er sich etwas zu Schulden kommen lassen hatte, sondern weil Deutschland mit Afghanistan ein entsprechendes Abkommen vereinbart hat. Das Ganze hat eine politische und eine juristische Dimension. Aber vor allem eine menschliche. Datteltäter: das neue Satire Kalifat Dem Hass mit Humor begegnen, dass haben sich die "Datteltäter" auf die Fahnen geschrieben und kurzerhand das "Satire-Kalifat" und den "Bildungsdschihad" ausgerufen. Hinter den Datteltätern stehen fünf Freunde, die Filme für das Web produzieren. Sie kämpfen gegen Vorurteile jeglicher Art und bieten Islamhassern sowie Islamisten gleichermaßen die Stirn. Rapper Ben Salomo. "Es gibt nur einen" Der Rapper Ben Salomo hat gerade sein erstes Soloalbum herausgebracht. Titel: "Es gibt nur einen". Damit meint er einerseits sich selbst, als den einzigen jüdischen Deutsch-Rapper. andererseits aber auch den nur einen Allmächtigen, ob er nun Adonai, Allah, oder Gott genannt wird. Als Jude rappt er über das Gefühl, Außenseiter zu sein und fordert Chancengleichheit für alle, egal welcher Kultur sie entstammen. Sein Motto: Mach aus deinem Leben eine Erfolgsstory! "No Comment" Fast täglich lesen oder hören wir Nachrichten über Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind. Wir sehen Bilder, wie sie in Zelten frieren oder vor Ämtern in langen Schlangen warten. Viel wissen wir über die neuen Nachbarn aber oft nicht. Für die Reihe "No Comment" war "puzzle" mit der Kamera beim "Abend der Begegnungen" in München, einem get together von Initiativen, Münchnern und Neuankömmlingen, bei dem sie sagen konnten, was ihnen auf dem Herzen liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Özlem Sarikaya Originaltitel: puzzle