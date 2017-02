BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Magazin Blickpunkt Sport D 2017 Stereo 16:9 Merken Philosophieren über die schönste Nebensache der Welt: Fußball! Mit wem ginge das besser, als mit Trainer-Legende Hans Meyer! Mit dem ehemaligen Club-Trainer, der mit dem 1. FC Nürnberg 2007 den DFB-Pokal gewann, werden wir in Blickpunkt Sport den Fußball im allgemeinen und im speziellen besprechen. Macht Carlo seine Bayern noch fit? Was können die Jung-Trainer Walpurgis und Baum mit Ingolstadt und Augsburg noch erreichen? Warum versinkt der 1. FC Nürnberg immer mehr im 2. Liga-Mittelmaß? Ist das noch Fußball, Kasperltheater oder kann das weg, beim TSV 1860? Neben Hans Meyer ist auch die Fan-Kurve prominent besetzt: Kabarettist, BR-Moderator (?Ringlstetter') und glühender Club-Fan Hannes Ringlstetter wird seine ganz eigene Sicht auf den Fußball von den Stehplätzen darbieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Othmer Gäste: Gäste: Hans Meyer, Hannes Ringlstetter Originaltitel: Blickpunkt Sport