BR Fernsehen 21:00 bis 21:45 Porträt Lebenslinien Stofferl Well - Herzkasperl Kasperlherz D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Stofferl Well hat einen angeborenen schweren Herzfehler. Seit seiner Kindheit lebt er mit dem drohenden Tod. Um seine körperliche Schwäche auszugleichen, sucht er früh Aufmerksamkeit und findet sie im Rampenlicht. Stofferl ist der jüngste Well-Bruder der legendären Biermösl Blosn. Man kennt ihn als echte "Rampensau". Die Wenigsten wissen, dass er von Geburt an einem schweren Herzfehler zu kämpfen hat. Der Arzt gibt dem Neugeborenen 1959 keine großen Überlebenschancen. Die Mutter entscheidet sich damals dennoch gegen riskante Operationen und schenkt dem kleinen Stofferl dafür umso mehr Aufmerksamkeit und Pflege. Weil er sich nicht wie seine 14 Geschwister draußen austoben kann, darf er früh ein Instrument erlernen - und zwar ausgerechnet die herzbelastende Trompete. Schon bald spielt er zusammen mit der Familie bei Volkstanz-Abenden. Er ist blass, klein und schwächlich. In der Schule wird er gehänselt, am Sport darf er nicht teilnehmen. Im Mittelpunkt und im Rampenlicht stehen, darin findet er den Ausgleich zu seiner körperlichen Schwäche. Das gilt sowohl für die Auftritte mit seinen Brüdern bei den Biermösl Blosn als auch als Solotrompeter bei den Münchner Philharmonikern. Über lange Jahre hinweg verfällt er, wie er selbst sagt, der "Gefallsucht". Erst mit über 50 Jahren kann er sich davon befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lebenslinien