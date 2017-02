BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Noch nicht zu spät D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Rechtsanwalt Dr. Ralph Groher will sich das Leben nehmen. Im letzten Moment besinnt er sich und zieht sich eine Beinfraktur zu. Als der Lokführer Werner Wagner den Zug durch Notbremsung zum Stehen bringen kann, verletzt er sich leicht und kommt ebenfalls in die Sachsenklinik. Wagner musste während seines Berufslebens schon zwei Selbstmordfälle miterleben. Die damit verbundene Traumatisierung bricht jetzt wieder auf. Durch ein Versehen des Pflegers Brenner landet er ausgerechnet im Zimmer von Ralph Groher. Kathrin Globisch versucht, ihrer Schwangerschaft einen ruhigen, normalen Verlauf zu geben. Doch das ist schwieriger als gedacht. Es gilt, sich gegen ihre überbesorgte Mutter durchzusetzen. Als ihre Mutter abgereist ist, fühlt sie sich plötzlich allein. Pia Heilmann hilft, indem sie für Kathrin eine Art WG mit Freddy Kerr, dem Koch des "Charlotto", arrangiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Christoph Grunert (Dr. Ralph Groher) Ernst-Georg Schwill (Werner Wagner) Michael Trischan (Hans-Peter Brenner) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Arzu Bazman (Schwester Arzu) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Andreas Püschel Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia