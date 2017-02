Disney Cinemagic 12:00 bis 13:30 Komödie Die Nacht der verrückten Abenteuer USA 2016 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Nacht mit wahrlich verrückten Abenteuern den rivalisierenden Babysitterinnen Lola und Jenny steht bevor: als sie ihre Handys vertauschen, müssen sie sich gezwungenermaßen zusammentun und stolpern fortan von einer Katastrophe in die nächste. Einer ihrer Sprösslinge schafft es nämlich, sich davonzustehlen und so machen sich die strenge und durchorganisierte Jenny und die rebellische Lola gemeinsam mit den restlichen Kindern auf die Suche - wilde Verfolgungsjagden und ein improvisiertes Rap Battle inklusive! Eine Nacht mit wahrlich verrückten Abenteuern den rivalisierenden Babysitterinnen Lola (Sofia Carson aus 'Descendants - Die Nachkommen') und Jenny (Sabrina Carpenter aus 'Das Leben und Riley') steht bevor: als sie ihre Handys vertauschen, müssen sie sich gezwungenermaßen zusammentun und stolpern fortan von einer Katastrophe in die nächste. Einer ihrer Sprösslinge schafft es nämlich, sich davonzustehlen und so machen sich die strenge und durchorganisierte Jenny und die rebellische Lola gemeinsam mit den restlichen Kindern auf die Suche - wilde Verfolgungsjagden und ein improvisiertes Rap Battle inklusive! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabrina Carpenter (Jenny) Sofia Carson (Lola) Kevin G. Quinn (Zac Chase) Nikki Hahn (Emily Cooper) Mallory James Mahoney (Katy Cooper) Madison Horcher (AJ Anderson) Jet Jurgensmeyer (Bobby Anderson) Originaltitel: Adventures in Babysitting Regie: John Schultz Drehbuch: Tiffany Paulsen Kamera: Charles Minsky