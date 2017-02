ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Moderne Wunder: Technik der 60er USA 2007 Stereo 16:9 Merken Telefon, Radio und Fernsehen wurden in den 60er Jahren zwar nicht erfunden - aber sie haben sich damals radikal verändert. Wie so vieles. "Moderne Wunder" stellt die Highlights einer Ära vor. Die Wählscheibe wurde langsam aber sicher durch Tasten ersetzt, die Transistortechnik machte das Radio beweglich und im Fernsehen wurde auf einmal alles so schön bunt. Dieses Jahrzehnt bescherte der Menschheit ein wahres Feuerwerk an technologischen Neuerungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels