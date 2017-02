ZDFinfo 18:00 bis 18:45 Dokumentation Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Erziehung, Wirtschaft, Lebensstandard und sogar Promillegrenze: Nach Jahrzehnten der Entfremdung war bei den deutschen Nachbarn in Ost und West scheinbar alles anders. Offene Worte gegen das System - in der DDR gab es das nur im Privaten. In den Medien herrschten Parteiparolen und Zensur. Einen ungeschönten Blick versprach das Fernsehen aus dem Westen - empfangen mit illegalen Antennen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Leben im geteilten Deutschland Regie: Steffi Lischke/Nina Rothermundt