TNT-Serie 00:05 bis 00:50 Krimiserie Without A Trace Mitternachtssonne USA 2002 16:9 Merken Eines Morgens verschwinden Greg und seine Tochter Kyla spurlos. Wie jeden Tag wollte der Vater seine Tochter zur Schule bringen, um dann seine Reinigung aufzumachen - doch beide kommen nicht an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Brett Cullen (Greg Pritchard/Peter Raymond) Dana Wheeler-Nicholson (Sarah Pritchard) Originaltitel: Without a Trace Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Hank Steinberg Kamera: John Peters Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12