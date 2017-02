TNT-Serie 18:00 bis 18:45 Krimiserie Cold Case Der Schlüssel USA 2006 16:9 Merken Detective Jeffries bekommt die Chance, endlich den Mörder von Helenas Mutter Libby zu finden, die 1979 umgebracht worden ist. Der Polizist hatte Helena damals versprochen, den Fall aufzuklären, was jedoch wegen fehlender Beweise nicht möglich war. Als nun in der Nähe des Tatorts Libbys Jacke mit einem Autoschlüssel gefunden wird, wird der Fall neu aufgerollt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Nestor Carbonell (Mike Valens (2006)) Originaltitel: Cold Case Regie: David Barrett Drehbuch: Jennifer Johnson Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine