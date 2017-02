TNT-Serie 13:20 bis 14:05 Krimiserie Without A Trace Das brave Mädchen USA 2002 16:9 Merken Jack und sein Team sollen das plötzliche Verschwinden der 28-jährigen Marketingfrau Maggie Cartwright aufklären. Dann erhält Maggies Mutter per E-Mail eine Lösegeldforderung über eine Million Dollar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Arija Bareikis (Maggie) Rosemary Forsyth (Maggies Mutter) Originaltitel: Without a Trace Regie: David Nutter Drehbuch: Hank Steinberg Kamera: Peter Levy Musik: Reinhold Heil Altersempfehlung: ab 12