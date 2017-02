TNT-Serie 06:05 bis 06:55 Serien McLeods Töchter Am Abgrund AUS 2005 16:9 Merken Überraschend taucht Tess' Cousine Regan auf der Farm auf. Regan arbeitet als Geologin und möchte einige Bodenproben entnehmen. Die junge Frau hat panische Angst vor Tieren, überwindet jedoch ihre Furcht, als sie Stevie aus einer misslichen Lage retten muss. Nachdem Luke zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, ist Jodi am Boden zerstört, doch Kate tut alles, um ihre Freundin aufzuheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod-Ryan) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Brett Tucker (Dave Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Elizabeth Coleman Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 295 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 55 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 55 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 55 Min.