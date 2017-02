Zee.One 03:15 bis 04:50 Horrorfilm 3:00 Am IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Das alte Haus in dem Dorf Rudra Mills ist schon seit Jahren unbewohnt. Einige abenteuerliche Jugendliche, gespielt von u.A. Anindita Nayar und Kevin Dave, machen sich auf den Weg dorthin, um einen Geist zu finden. Sie treffen unterwegs den gutaussehenden, aber etwas mysteriösen Sunny, gespielt von Rannvijay Singh. Dieser warnt die Bande, sich dem alten Gemäuer nicht zu nähern. Er erzählt die tragische Geschichte seiner wundervollen Frau Sarah. Diese war ebenfalls professionelle Geisterjägerin, und hatte eine Fernsehshow, in welcher sie verfluchte Orte erforschte. Als sie sich des kleinen Ortes Rudra Mills annahm, wurde sie schwermütig, und sagte ihrem Ehemann eines nachts, es täte ihr alles furchtbar leid. Sunny verstand nicht, was sie meinte, doch bevor er etwas sagen konnte, war sie davongerannt, und wurde wenige Tage später erhängt in dem alten Haus gefunden. Die Studenten sind verschreckt, und eine von ihnen dann ganz plötzlich sehr sonderbares Benehmen an den Tag legt, packt die anderen die schiere Angst. Doch es ist zu spät: Das verfluchte Haus wird sein erstes Opfer bald schon fordern, und nach einer Weile sind die übriggebliebenen Abenteurer sich nicht einmal mehr sicher: War Sunny überhaupt ein echter Mensch, oder womöglich ebenfalls ein Geist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Salil Acharya (Cyrus) Kavin Dave (Raj) Anindita Nayar (Sarah) Rannvijay Singh (Sunny) Originaltitel: 3:00 AM Regie: Vishal Mahadkar

