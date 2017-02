ZDF neo 01:25 bis 02:20 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Der Russe GB 2009 Stereo 16:9 Merken Lucas North wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Vier Jahre lang wurde er von Oleg Darshavin in russischer Gefangenschaft gepeinigt. Dieser Russe taucht nun in London auf. Er informiert Lucas über einen Terrorangriff einer sudanesischen Gruppe in der britischen Hauptstadt. Details verrät er allerdings nicht, dafür fordert er einen hohen Preis: einen britischen Pass und eine Million Dollar. Harry Pearce ist nicht bereit, die Summe aufzubringen, doch er und Ros Myers stimmen trotz aller Bedenken zu, dass sich Lucas erneut mit dem russischen Folterer trifft. Ihre Sorgen sind nicht unberechtigt, denn Lucas unterbricht alle Kommunikationsmöglichkeiten mit dem MI5-Hauptquartier und verabredet sich mit Darshavin in seiner eigenen Wohnung. Lucas bemüht sich, die Situation zu kontrollieren, um rechtzeitig das Anschlagsziel zu erfahren. Doch in seinem Apartment taucht überraschend die CIA-Agentin Sarah Caulfield auf, mit der er seit Kurzem ein Verhältnis hat. Der Russe gibt Lucas deshalb nur einen Namen, nicht das Ziel des Anschlags. Doch das Team findet wenig später über eine weitere Quelle heraus, wo der Angriff stattfinden soll. Währenddessen wird Sarah, die Lucas für ihren Vorgesetzten Samuel Walker überwacht, von Darshavin gekidnappt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Richard Armitage (Lucas North) Shazad Latif (Tariq Masood) Genevieve O'Reilly (Sarah Caulfield) Brian Protheroe (Samuel Walker) Gerard Murphy (Boris Gulyanov) Originaltitel: Spooks Regie: Sam Miller Drehbuch: David Farr Kamera: Giulio Biccari Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16