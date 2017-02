ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Grab des Grauens GB 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Ort Midsomer Prior wird überragt von einem mächtigen keltischen Grabhügel. In jüngster Zeit kommt er nicht zur Ruhe. Vor 20 Jahren war er über dem Landeigentümer Roger Heldman eingestürzt, der dort nach Antiquitäten grub. Nun wird der Sohn des verschollenen Archäologen Paul Hartley-Reade bei einem Ritual auf dem Grabhügel mit einem Pfeil erschossen. Er hatte gehofft, mit einer Anrufung heidnischer Götter seine Ehe retten zu können. Gareth Heldman, Rogers Sohn, verblutet an einer Wunde im Oberschenkel. Der Unbekannte, der sie ihm zugefügt hat, wollte offensichtlich an den Parzival-Mythos anknüpfen. Barnaby und sein Assistent Scott müssen sich durch einen Wust verschrobener Anspielungen, alter Familienfehden sowie Eifersüchteleien unter Archäologen und Pseudo-Wissenschaftlern arbeiten, bevor ihnen klar wird, dass sie von Anfang an nur eine Handbreit von der Wahrheit entfernt waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) John Hopkins (Sergeant Dan Scott) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Malcolm Tierney (Per Hansen) Lynda Bellingham (Jane Willows) Jim Carter (Nathan Green) Diana Kent (Anne Heldman) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Isabelle Grey Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12