ZDF neo 17:25 bis 18:35 Krimi Columbo Mord mit der linken Hand USA 1971 Untertitel HDTV Arthur Kennicutt setzt den Privatdetektiv Brimmer auf seine Frau Lenore an. Brimmer kann ihr den Ehebruch nachweisen. Anstatt die Informationen weiterzugeben, erpresst er Lenore jedoch. Als diese sich weigert, auf seine Forderungen einzugehen, erschlägt er sie und lässt das Geschehen wie einen Raubüberfall aussehen. Als Columbo auftaucht, will Brimmer den Inspektor auf eine falsche Fährte locken. Doch Columbo ist ihm einen Schritt voraus. Neben Ray Milland als einflussreicher Zeitungsmogul hat auch Darstellerin Pat Crowley, die neben "Columbo" noch in weiteren beliebten Serien wie "Bonanza" oder "Roseanne" mitwirkte, einen Gastauftritt. Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Robert Culp (Brimmer) Ray Milland (Arthur Kennicut) Pat Crowley (Lenore Kennicut) Brett Halsey (Ken Archer) Eric James (Denning) Lieux Dressler (Ceil Gentry) Originaltitel: Columbo Regie: Bernard Kowalski Drehbuch: William Link, Richard Levinson Kamera: Russell L. Metty Musik: Gil Mellé Altersempfehlung: ab 12