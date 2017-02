Das Erste 20:15 bis 21:00 Dokumentation Seeadler - Der Vogel Phönix D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken Im Norden Europas ist der Seeadler heimisch. Er bevorzugt Gegenden, in denen es Wälder, Seen und Sümpfe gibt. Der Film zeigt den Vogel in seinen verschiedenen Lebensräumen, etwa auf den norwegischen Lofoten, wo die Adler mit den Orcas und Buckelwalen ziehen und von deren Jagderfolg profitieren. Oder in den Mooren Finnlands, wo die Seeadler die Nähe zu Wolf und Bär suchen, denn hier profitieren sie von dem Jagdglück anderer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seeadler - Der Vogel Phönix Regie: Jan Haft