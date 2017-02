ZDF 03:05 bis 03:50 Magazin WISO Online-Konten und Passwörter vererben - Wie Sie den digitalen Nachlass regeln D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Online-Konten und Passwörter vererben Wie Sie den digitalen Nachlass regeln Wir kommunizieren über E-Mails oder unsere Social-Media-Accounts, regeln unsere Finanzen online oder mit Bezahldiensten: Wir speichern Fotos und Musik in der Cloud. Immer mehr Menschen überwachen selbst ihre eigene Gesundheit oder die Heizung in ihrem Zuhause über die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Unser halbes Leben findet inzwischen in der digitalen Welt statt. Doch was passiert am Ende unseres Lebens mit all den Accounts, Passwörtern, Fotos, empfindlichen Daten und Dateien? Jeder zweite Deutsche hat die wichtigsten Zugangsdaten zu Internet-Diensten nur im Kopf. Im Todesfall nimmt er sie mit ins Grab. Das digitale Erbe wäre verloren. So wie Sie mit einem Testament Ihren irdischen Nachlass regeln, sollten Sie sich daher auch zu Lebzeiten um den digitalen Nachlass kümmern und sich überlegen, was nach Ihrem Ableben mit Ihren Daten und Online-Konten geschehen soll. Doch wie funktioniert das am besten? Wie können solche Online-Konten nach dem Tod gelöscht oder weitergeführt werden? Und wer kümmert sich darum? Wie können Ihre Zugangsdaten und die Inhalte vererbt werden? Wie finden Sie vertrauenswürdige Verwalter dieses digitalen Erbes? Und was sollten Sie denen schon zu Lebzeiten alles anvertrauen? Welche Vollmachten sollten Sie erteilen? Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp. Kindesunterhalt Die Sicht der zahlenden Väter Trumps Abschottungspolitik Was sagt der deutsche Mittelstand? Ärzteportale unter der Lupe Was bringen sie uns Patienten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcus Niehaves Originaltitel: WISO

