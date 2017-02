ZDF 20:15 bis 21:45 Thriller Neben der Spur - Dein Wille geschehe D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spannende Hatz nach Michael Robothams Roman mit Ulrich Noethen als parkinsonkrankem Psychiater - Der Psychiater Jessen (Ulrich Noethen) kann nicht verhindern, dass Carina Winter mit dem Handy am Ohr von einer Brücke springt. Es scheint, als wäre die Frau von einem Anrufer in den Tod getrieben worden. Als eine Freundin des Opfers unter ähnlichen Umständen stirbt, ist Jessen sicher, dass ein geschickter Manipulator am Werk sein muss. Gemeinsam mit Kommissar Vincent Ruiz versucht er, dem „Seelenbrecher“ auf die Spur zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Noethen (Dr. Joe Jessen) Juergen Maurer (Vincent Ruiz) Marie Leuenberger (Anna Bartholomé) Michaela Rosen (Veronika "Ronnie" Nielsen) Petra van de Voort (Nora Jessen) Lilly Liefers (Charlotte Jessen) Ronald Zehrfeld (Gedeon Tauber) Originaltitel: Neben der Spur - Dein Wille geschehe Regie: Anno Saul Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Moritz Anton Musik: Christoph Zirngibl