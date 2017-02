ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO München Handgeld D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ilse Gärtners Dackel reißt sich beim Gassi gehen von seinem Frauchen los und gerät versehentlich in eine Straßenkehrmaschine. Unversehrt kommt er wieder heraus mit einer Hand im Maul. Wem gehört die Hand, und wie ist sie in den Kehrwagen geraten? Nicht nur die Kommissare sind sprachlos. Maxl Flöter, der Fahrer der Kehrmaschine, hat beim besten Willen keine Erklärung für die aufgekehrte Hand. Immerhin kann der Besitzer der Hand ermittelt werden. Die Hand trägt einen Ehering mit dem Namen Tina Schreiber. Diese meldet auch bald ihren Mann Josef als vermisst und ist schockiert, als sie von seinem Tod hört. Die erste Spur führt die Kommissare in Brit Baumbichlers Gastwirtschaft, in der Josef am Vorabend mit einigen Landwirten aus der Umgebung gespeist hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Amanda Da Gloria (Antonia "Toni" Bischoff) Florian Odendahl (Dr. Weissenböck) Michael Altinger (Maxl Flöter) Carin C. Tietze (Brit Baumbichler) Originaltitel: SOKO München Regie: Verena S. Freytag Drehbuch: Renate Martin Kamera: Erik Krambeck Musik: Arpad Bondy