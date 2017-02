ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 79 Mordkomplott A, D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Auf den ehemaligen Geschäftsmann Christian Gruber wird in der Tischlerwerkstatt des Innsbrucker Gefängnisses ein Mordanschlag verübt, und er kommt ins Krankenhaus. Vor sechs Jahren war Gruber wegen Mordes an der Studentin Angelika Thiem und wegen Bankraubs in Kirchberg rechtskräftig verurteilt worden, obwohl er seine Unschuld beteuert hatte. Unmittelbar nach dem Anschlag, bei dem er verletzt wurde, gelingt ihm die Flucht. Dies zu einem Zeitpunkt, da seine Rechtsanwältin Dr. Petra Kaufmann endlich eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen ihren Mandanten erreicht hat. Da der flüchtige Gruber aus der Kitzbüheler Gegend stammt, wird die in seinem Fall unbefangene SOKO mit der Suche nach ihm und mit neuen Ermittlungen beauftragt. Der damalige Untersuchungsrichter Dr. Alexander Schreiner und die Anwältin liefern der SOKO Hintergrundinformationen. Befragt werden auch Thomas Bilek, der ehemalige Firmenpartner von Gruber, und die Trachten-Boutiquen-Besitzerin Verena Zank. Sie war eine Wohnungsnachbarin der ermordeten Studentin und hatte Gruber als Zeugin schwer belastet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Christine Klein (Dr. Haller) Johann von Bülow (Christian Gruber) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Michael Zens Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Viktor Ruzicka Musik: Martin Grassl