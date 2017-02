ZDF 10:30 bis 11:15 Krimiserie Notruf Hafenkante Die Frau am Ufer D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Am Elbstrand finden Henning und Franzi eine desorientierte Frau mit blutbefleckter Kleidung. Im Elbkrankenhaus findet Jasmin heraus, dass sie unter Drogen gesetzt wurde. Sie weiß weder ihren Namen noch, was ihr passiert ist. Außerdem ist sie unverletzt, so dass das Blut auf ihrer Kleidung von jemand anderem stammen muss, der sehr wahrscheinlich schwer verletzt ist und unbedingt gefunden werden muss. Eine Tankquittung bringt die Polizisten auf den Namen der Frau: Carmen Rietz. Ihr Ehemann hat für die ganze Situation nicht die geringste Erklärung. Ein Eintrag in Carmens Terminkalender bringt die Polizei auf eine Spur. Ohne das Wissen ihres Mannes hatte Carmen am Morgen einen Termin bei ihrem Psychotherapeuten. Was ist dort passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Henning Storm) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Peer Jäger (Martin Berger) Harad Maack (Wolle Wollenberger) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Kamera: Nicolai Kätsch Musik: Michael Soltau