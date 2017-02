ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Unterhaltsvorschuss vom Staat - Wenn ein Elternteil nicht zahlt / "Da da da" von Trio - Der 80er-Jahre-Kultsong wird 35! / Traumberuf Model? - Hinter den Kulissen der Modebranche D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Unterhaltsvorschuss vom Staat Wenn ein Elternteil nicht zahlt "Da da da" von Trio Der 80er-Jahre-Kultsong wird 35! Traumberuf Model? Hinter den Kulissen der Modebranche Gast: Lutz van der Horst Journalist und Komiker Schon als Kind wollte Lutz van der Horst Entertainer werden und im Rampenlicht stehen. Das hat der 1975 geborene Kölner reichlich geschafft: Nachdem er als Autor für mehrere Comedy-Shows gearbeitet hat, darunter für die "Die Wochenshow", "Switch reloaded" und "TV total", glänzte er als Moderator und Außenreporter in Formaten wie "Wie werd' ich ..." (ZDFneo) oder "Zimmer frei" (WDR). In der "heute-show" ist er mittlerweile so berüchtigt, dass einige Politiker die Flucht ergreifen, wenn sie ihn erblicken - so auch sicherlich in den neuen Folgen der ZDF-Nachrichtensatire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Lutz van der Horst (Journalist und Komiker) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

