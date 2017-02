Zee.One 22:25 bis 01:20 Actionfilm Dhoom 3 IND 2013 Nach einer Idee von Peter Kraus und Eduard Ehrlich 20 40 60 80 100 Merken Eine der hochwertigsten und besten Produktionen aus Indiens Kinomekka Bollywood, die wir jemals gesehen haben. Packender Action-Thriller mit viel Gefühl, knallharten Helden und einer Bruderliebe, die bis in den Tod geht. Nicht verpassen! Die uns bekannten Gangsterjäger Jai und sein Freund Ali, den er von der schiefen Bahn geholt hat, sind wieder auf der Suche. Dieses Mal führt das Abenteuer sie in die glamouröse Welt des Zirkus. In einem Flashback ins Jahr 1990 sehen wir den legendären Zirkusdirektor Akbir, der sich seinen Zirkus nicht mehr leiten kann. Der eiskalte Banker Anderson weigert sich jedoch, den Kredit zu verlängern. Akbir weiß keinen Ausweg, und nimmt sich direkt vor seinem eigenen Sohn Sahir und Banker Anderson das Leben. Der Zirkus geht bankrott, und Sahir schwört Rache. Zwanzig Jahre später hat Sahir den Zirkus wieder aufgebaut, doch nach wie vor ist es schwierig. Nur die charmante Seiltänzerin Ayla hält das Geschäft an Laufen, denn sie ist in der ganzen Stadt berühmt und verehrt. Doch Sahir hat Rachegelüste, und raubt nach und nach alle Filialen der Anderson Bank aus. Jai und Ali sind ihm dicht auf den Fersen - würde Ali sich nicht nur immer wieder in Frauen vergucken, zuletzt in keine andere als Ayla. Sahir hat das auch gemerkt, und nun buhlen die beiden, Zirkusdirektor und Cop, um die Gunst der schönen Künstlerin. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wollen Ali und Jai den kriminellen Sahir auf frischer Tat ertappen. Doch als sie denken, sie haben ihn, kommt plötzlich ein anderer Mann zum Vorschein. Hat Sahir womöglich einen geistig zurückgebliebenen Zwillingsbruder, der die krummen Dinger für ihn erledigt? Ein großes Puzzle aus Verbrechen, Stolz, Erotik und Rache entspinnt sich, dass Jai und Ali nur lösen können, wenn sie zusammenhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aamir Khan (Sahir / Samar) Katrina Kaif (Aaliya) Abhishek Bachchan (A.C.P. Jai Dixit) Uday Chopra (Ali) Tabrett Bethell (Victoria) Kim DeJesus (Jennifer) Jackie Shroff (Iqbal Khan) Originaltitel: Dhoom: 3 Regie: Vijay Krishna Acharya Drehbuch: Vijay Krishna Acharya Kamera: Sudeep Chatterjee Musik: Pritam Chakraborty Altersempfehlung: ab 12