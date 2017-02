ARTE 01:20 bis 03:05 Drama Der Aufsteiger F, B 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Verkehrsminister Saint-Jean wird mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen: Ein Reisebus ist in eine Schlucht gestürzt, mehrere Jugendliche sind tot. Sofort reist der Minister mit seiner PR-Chefin Pauline an den Unfallort, um Betroffenheit zu demonstrieren und schon am nächsten Morgen in Paris für weitere Interviews zur Verfügung zu stehen. So beginnt der Aufstieg eines neuen Sterns am Polithimmel, die unverhoffte Karriere eines Staatsdieners, in der eine Katastrophe die nächste jagt. Doch der Karriereaufstieg hat seinen Preis: "4.000 Kontakte im Handy und nicht ein Freund darunter", stöhnt Saint-Jean. Aber er macht weiter und kämpft gegen die Privatisierung der Bahnhöfe. Rasch wird er jedoch zum Einzelkämpfer, denn die Unterstützung innerhalb der Partei schwindet zunehmend. Wird sich Saint-Jean für seine Ideale einsetzen oder dem parteiinternen Druck zugunsten eines Machtgewinns nachgeben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivier Gourmet (Bertrand Saint-Jean) Michel Blanc (Gilles) Zabou Breitman (Pauline) Laurent Stocker (Yan) Sylvain Deblé (Martin Kuypers) Didier Bezace (Dominique Woessner) François Vincentelli (Haushaltsminister Peralta) Originaltitel: L'exercice de l'État Regie: Pierre Schoeller Drehbuch: Pierre Schoeller Kamera: Julien Hirsch Musik: Philippe Schoeller Altersempfehlung: ab 12