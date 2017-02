ARTE 22:05 bis 23:50 Thriller Feuerwerk am helllichten Tage CHN 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer chinesischen Kleinstadt werden 2004 Leichenteile gefunden, was den Ex-Polizisten Zhang an einen alten Fall erinnert. Die Spur führt ihn zu der rätselhaften Wu, die mit allen bisherigen Opfern in Verbindung stand. Zhang taucht immer obsessiver in den Fall ein und verliebt sich schließlich in die schweigsame Schöne . – Der Film, der im Rahmen der "Berlinale"-Reihe auf arte zu sehen ist erhielt 2014 den „Goldenen Bären“ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fan Liao (Zhang Zili) Lun Mei Gwei (Wu Zhizhen) Xuebing Wang (Liang Zhijun) Jing-chun Wang (Rong Rong) Ailei Yu (Captain Wang) Ni Jing-yang (Su Lijuan) Originaltitel: Bai ri yan huo Regie: Yi'nan Diao Drehbuch: Yi'nan Diao Kamera: Dong Jingsong Musik: Wen Zi Altersempfehlung: ab 16