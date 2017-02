ARTE 20:15 bis 22:05 Liebesfilm The Broken Circle B, NL 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Kinderklinik in Gent: Didier und Elise haben gerade vom behandelnden Arzt erfahren, dass ihre sechsjährige Tochter Maybelle an Leukämie erkrankt ist. Es ist die bislang härteste Prüfung für die Liebe ihrer Eltern. Kennengelernt haben sich die beiden sieben Jahre zuvor in Elises Tattoo-Studio. Die lebenslustige Außenseiterin ist sogleich fasziniert von dem freigeistigen Musiker, der in der belgischen Provinz den amerikanischen Traum lebt, das Leben eines Cowboys führt und als Banjospieler mit seinen Freunden in einer Blue Grass-Formation auftritt. Didier und Elise stürzen sich Hals über Kopf in ein wildes und unbeschwertes Liebesabenteuer. Als sie erfahren, dass Elise im dritten Monat schwanger ist, ändert sich alles. Erstmals in seinem Leben sieht sich Didier gezwungen, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Doch schon bald wandelt sich seine innere Abwehr in grenzenlose Freude und er beginnt, ihr gemeinsames Heim kindgerecht umzugestalten. Nach der Geburt des Kindes beginnt für die Kleinfamilie eine idyllische Zeit großen Glücks. Bis zu dem Tag, an dem die beiden erfahren, dass die kleine Maybelle an Leukämie erkrankt ist. Eine eigene Hauptrolle spielt in "The Broken Circle" die Filmmusik. Gitarrist und Dobro-Spieler Bjorn Eriksson arrangierte verschiedene Country- und Bluegrass-Klassiker für den Film und seine Hauptdarsteller um. Klanglich deutlich mit den US-Originalen kontrastierend, hat der Film in Belgien ein regelrechtes Bluegrass-Fieber entfacht. "The Broken Circle" läuft im Rahmen des ARTE-Programmschwerpunkts zur Berlinale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johan Heldenbergh (Didier Bontinck / Monroe) Veerle Baetens (Elise Vandevelde / Alabama) Nell Cattrysse (Maybelle) Geert Van Rampelberg (William) Nils De Caster (Jock) Robbie Cleiren (Jimmy) Bert Huysentruyt (Jef) Originaltitel: The Broken Circle Breakdown Regie: Felix Van Groeningen Drehbuch: Carl Joos, Felix Van Groeningen Kamera: Ruben Impens Musik: Bjorn Eriksson Altersempfehlung: ab 12