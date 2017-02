ARTE 06:15 bis 06:40 Dokumentation Reise durch Amerika Der Staat Ceara in Brasilien USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Brasilien ist ein Land voll unentdeckter Vielfalt. Die Menschen im Nordosten des Landes denken und fühlen ganz anders als die Einwohner der Metropolen Rio de Janeiro oder São Paulo. Ein Bundesstaat, der den Charakter des Nordostens in all seinen Facetten widerspiegelt, ist Ceará. Das Binnenland Cearás wird vom Sertão geprägt, einer halbwüstenartigen Landschaft mit trockener, dorniger Vegetation. Aber in der Region gibt es noch viel mehr zu entdecken: Berge, bedeckt mit tropischen Regenwäldern. und endlose Küsten. Yetman beginnt seine Reise in der Hauptstadt Fortaleza. Diese ist heute trotz ihres Ursprungs als Kolonialstadt eine fortschrittliche Metropole. Aufgrund der schweren Dürreperioden ziehen zunehmend Brasilianer vom Land in die urbanen Gebiete. Dadurch ist die Stadt innerhalb kürzester Zeit beträchtlich gewachsen und mittlerweile die fünftgrößte des Landes. Von Fortaleza aus reist Yetman entlang der Küste Richtung Westen zur größten Bergkette Cearás. Auf dem Weg macht er unter anderem Halt im Fischerdorf Caetanos, in dem etwa 400 Familien leben. Das einige Kilometer entfernte Dünengebiet gehört zu einem der weltweit beliebtesten Reiseziele für Paraglider und Kitesurfer. Im Nationalpark Jericoacoara erwarten Yetman Dünen, traumhafte Strände und kristallklares Wasser. Einblicke in ein Wiederaufforstungsprojekt erhält der Philosoph anschließend in Guaraciaba do Norte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: In The Americas Regie: Daniel Duncan

