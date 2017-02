Kinowelt 04:50 bis 06:15 Filme Der weiße Scheich I 1952 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Ivan und Wanda, ein frisch verheiratetes Pärchen, verbringen ihre Flitterwochen in Rom. Ivan ist in voller Vorfreude darauf, seine Ehefrau endlich mit der kompletten Familie bekannt zu machen. Der Onkel hat sogar eine Privataudienz beim Papst organisiert, doch Wanda hat ganz andere Pläne. Schon lange spielt sie mit dem Gedanken, ihr Idol Fernando Rivoli aufzusuchen, der "weiße Scheich" aus den populären Fotoromanen. Für ihn verlässt sie ihren Ivan. Doch muss sie feststellen, dass die Realität der Fiktion in nichts gleichkommt und kehrt zu ihrem verzweifelten Ehemann zurück. Fellinis erste eigene Regiearbeit überzeugt als bissig-einfallsreiche Satire auf die Scheinwelt der Fotoromane. Die Grundidee des Filmes stammte von Filmautor Michelangelo Antonioni, der aber am Drehbuch nicht mit beteiligt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alberto Sordi (Fernando Rivoli) Brunella Bovo (Wanda Giardino Cavalli) Giulietta Masina (Cabiria) Leopoldo Trieste (Ivan Cavalli) Lilia Landi (Felga) Ernesto Almirante (Doktor Fortuna) Gina Mascetta (Aida Rivoli) Originaltitel: Lo sceicco bianco Regie: Federico Fellini Drehbuch: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano Kamera: Arturo Gallea Musik: Nino Rota Altersempfehlung: ab 16