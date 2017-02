Gray Evans ist ein erfolgreicher Schauspieler und mit der ebenso erfolgreichen wie attraktiven Schauspielerin Mia Lang verheiratet. Doch Gray fürchtet seine Fans fast genauso stark wie das reale Leben. Er fühlt sich nur in seiner Blase des hippen Starlebens sicher, doch zugleich wird er darin immer unglücklicher. Dann lernt er John kennen, der in einer Videothek arbeitet und einer von Grays größten Fans ist. Während Gray zum einen denkt, ein Stalker sei hinter ihm her, wird er selbst mehr und mehr von einer obsessiven Bessenheit von Johns scheinbar glücklichem Leben mit seiner Frau Jane eingenommen. Er beginnt, die beiden zu verfolgen und die Grenzen zwischen Stalker und Gestalktem verschwimmen mehr und mehr. In Google-Kalender eintragen