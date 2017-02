Vernon ist ein Magier mit den Karten, Tiffany das Kaltblütigste und Gefährlichste, was einem Mann passieren kann und Miller würde für einen guten Preis seine Mutter erschießen. Das eiskalte Gangster-Trio macht sich auf, die Pokerlegende "THE DEAN" am Kartentisch herauszufordern. Doch ihr Weg in die Stadt der Engel kreuzt den von Mafia-Boss Malini, der offene Rechnungen üblicherweise mit einem Kopfschuss begleicht. Spannungsgeladener und wendungsreicher Unterwelt-Thriller, bei dem man bis zum Ende nicht weiss, wer wen betrügt. "Cypress Hill" Frontmann B-Real glänzt als Mafiakiller. In Google-Kalender eintragen