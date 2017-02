Kinowelt 23:40 bis 01:20 Thriller Peeping Tom GB 1960 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tagsüber ist Mark Lewis ein zurückhaltender und unscheinbarer Fotograf, der von seinen Kollegen geschätzt wird. Für seinen Chef macht er Bilder von Damen in recht eindeutigen Posen. Am liebsten versteckt sich Mark hinter seiner Kamera. Erst nachts kommen seine dunklen Vorlieben zum Vorschein, wenn er Frauen dabei filmt wie er ihnen ein Messer an den Hals hält, um so ihren Blick im Angesicht des Todes festzuhalten. Eines Tages lernt er Helen, die Tochter seiner Vermieterin, kennen. Ihr gegenüber beginnt er, sich langsam zu öffnen. Aber sie ahnt nicht, welch verstörendes Geheimnis Mark in sich trägt. Michael Powells seinerzeit zu Unrecht angefeindetes und verkanntes Meisterwerk wurde durch Martin Scorsese Jahrzehnte später wieder entdeckt und rehabilitiert. Heute gilt der Film als unumstößlicher Klassiker des Psychothrillers und zeigt Karlheinz Böhm als traumatisierten und Furcht einflößenden Psychopathen. "Doppelbödiger Thriller, der zu seiner Entstehungszeit einen Skandal auslöste und die Karrieren von Karlheinz Böhm und Regisseur Powell schlagartig beendete. Rückblickend gesehen ein erstaunlich moderner Film über den Zusammenhang von Schaulust, Todessehnsucht und sexueller Neurose." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karlheinz Böhm (Mark Lewis) Moira Shearer (Vivian) Anna Massey (Helen Stephens) Maxine Audley (Mrs. Stephens) Brenda Bruce (Dora) Miles Malleson (Älterer Herr Kunde) Esmond Knight (Arthur Baden) Originaltitel: Peeping Tom Regie: Michael Powell Drehbuch: Leo Marks Kamera: Otto Heller Musik: Brian Easdale Altersempfehlung: ab 16