Kinowelt 18:40 bis 20:15 Drama August GB, USA 1996 Nach einer Vorlage von Anton Pawlowitsch Tschechow Da er sich das teure Leben in London nicht mehr leisten kann, verbringt Professor Blathwaite den Sommer mit seiner jungen Ehefrau auf dem walisischen Landsitz der Familie. Sein Bruder Ieuan, der das Gut gemeinsam mit Blathwaites Tochter aus erster Ehe verwaltet, ist über den Besuch seines bourgeoisen Bruders gar nicht begeistert, doch Helen dessen Ehefrau hat es ihm sowie allen anderen Männern auf dem Landgut und in dessen Umgebung sofort angetan. Am Ende eines Sommers mit unzähligen Missverständnissen, enttäuschten Gefühlen und großen Liebesgeständnissen will der Professor seinen Besitz verkaufen, um so in London weiter bestehen zu können. Zurück bleiben der zynische Ieuan mit seiner Nichte, die in eine ungewissen Zukunft blicken. Dieses Drama nach Tschechows "Onkel Wanja" ist das Regiedebüt von Anthony Hopkins und verlegt die Handlung ins Wales der Jahrhundertwende. Bildergalerie Schauspieler: Anthony Hopkins (Ieuan Davies) Leslie Phillips (Professor Alexander Blathwaite) Kate Burton (Helen Blathwaite) Gawn Grainger (Dr. Michael Lloyd) Rhian Morgan (Sian Blathwaite) Menna Trussler (Gwen) Rhys Ifans (Griffiths) Originaltitel: August Regie: Anthony Hopkins Drehbuch: Julian Mitchell Kamera: Robin Vidgeon Musik: Anthony Hopkins Altersempfehlung: ab 6