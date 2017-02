Kinowelt 16:55 bis 18:40 Drama City of Men BRA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Acerola und Laranjinha haben seit frühester Kindheit nichts außer ihrer Freundschaft. Aufgewachsen in einem von Rio de Janeiros Armenvierteln kämpfen sie sich gemeinsam durch den harten Alltag. Acerola versucht, sich der Herausforderung seiner frühen Vaterschaft zu stellen, während Laranjinha seinen Vater ausfindig macht, der nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde. Doch die Zusammenführung von Vater und Sohn bringt ein Geheimnis ans Licht, das Laranjinhas langjährige Freundschaft zu Acerola auf eine harte Probe stellt. Als ein Drogenkrieg verfeindeter Banden in der Favela ausbricht, müssen die beiden eine Entscheidung fürs Leben treffen. "City of Men" basiert auf einer brasilianischen Fernsehserie, die wiederum an den Film "City of God" anknüpft, mit dem der Regisseur Fernando Meirelles internationalen Erfolg erzielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Douglas Silva (Acerola) Darlan Cunha (Laranjinha) Rodrigo dos Santos (Heraldo) Jonathan Haagensen (Madrugadão) Camila Monteiro (Cris) Naima Silva (Camila) Luciano Vidigal (Fiel) Originaltitel: Cidade dos Homens Regie: Paulo Morelli Drehbuch: Elena Soarez Kamera: Adriano Goldman Musik: Antonio Pinto Altersempfehlung: ab 16