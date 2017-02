Kinowelt 14:40 bis 16:55 Tragikomödie Julia und die Geister I, F 1965 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Golden Globe Nominiert für einen Oscar® Julia lebt in einem schönen Haus am Meer. Sie ist ein spirituelles, naives Wesen, und in gewisser Weise ist sie von Geistern umgeben, die zu ihr sprechen. Susie, ihre neue, sexuell extrovertierte Nachbarin, versucht vergeblich, Julia aus ihrem Schneckenhaus zu holen. Dazu kommt noch, dass Julia begründete Sorge hat, ihr Mann betrüge sie und könne sie bald verlassen. Nach langen inneren Kämpfen emanzipiert sie sich, trennt sich von ihrem Mann und entdeckt eine neue, innere Stärke! Autobiographischer Spielfilm von Federico Fellini mit dessen Ehefrau Giulietta Masina in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giulietta Masina (Giulietta Boldrini) Sandra Milo (Susy / Iris / Fanny) Mario Pisu (Giorgio) Valentina Cortese (Valentina) Valeska Gert (Bishma) Caterina Boratto (Giuliettas Mutter) Sylva Koscina (Sylva) Originaltitel: Giulietta degli spiriti Regie: Federico Fellini Drehbuch: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi Kamera: Gianni di Venanzo Musik: Nino Rota