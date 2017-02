Kinowelt 11:45 bis 13:15 Drama Fette Welt D 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Deutschen Filmpreis Hagen Trinker und die anderen, Penner und Junkies, Männer und Frauen leben in München auf der Straße, unter der Brücke oder im Rohbau. Manchmal ist ein Sessel ihr Zuhause, manchmal eine Parkbank ihre Matratze und eine Zeitung ihre Decke. Hagen Trinker ist ein Obdachloser, für den jeder Tag ein neuer Kampf ums Überleben ist. Trotzdem denkt Hagen nicht daran, in ein normales Leben zurückzukehren. Der Alkohol betäubt seine Sorgen, und lässt ihn auch seine verborgenen Sehnsüchte und Träume vergessen. Da erscheint ein Wesen aus einer längst vergessenen Welt: Judith, 15 Jahre alt und von zu Hause abgehauen. Hagen verliebt sich in diese Prinzessin und ein Märchen beginnt. Aber im nächsten Moment ist es auch schon wieder zu Ende. Doch jetzt ist Hagen bereit, noch einmal zu kämpfen: Er muss Judith einfach wiederfinden... "Fettige Haare, verfilzte Wolldecken, dreckige Klos. Trotzdem keine Sozialpredigt, sondern ein Liebesfilm ohne Moral." (Quelle: kultur Spiegel) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Vogel (Hagen Trinker) Julia Filimonow (Judith) Stefan Dietrich (Tom) Sibylle Canonica (Liane) Lars Rudolph (Edgar) Thomas Thieme (Gustl) Ursula Strätz (Edda) Originaltitel: Fette Welt Regie: Jan Schütte Drehbuch: Klaus Richter, Jan Schütte Kamera: Thomas Plenert Musik: Laurent Petitgand Altersempfehlung: ab 12