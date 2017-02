Kinowelt 06:20 bis 08:00 Drama Bee Season USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die kleine Eliza Naumann hat eine besondere Begabung für Worte. Problemlos buchstabiert sie selbst die schwierigsten Begriffe. Als ihre Eltern ihr Talent entdecken, ändert sich das Leben der ganzen Familie. Elizas Vater Saul, Professor für Religion, widmet sich mit an Obsession grenzender Hingabe Elizas Training für den Nationalen Buchstabierwettbewerb in Washington. Er glaubt, in ihrer Gabe einen Weg zu Gott gefunden zu haben. Seine Frau Miriam dagegen leidet unter der neuen, intensiven Verbundenheit zwischen Vater und Tochter, die schmerzvolle Erinnerungen in ihr weckt. Auch Elizas älterer Bruder - einst Sauls Liebling und Stolz - rebelliert gegen den Verlust der väterlichen Zuwendung. Je schwieriger die Worte werden, die Eliza buchstabiert, desto mehr bricht das familiäre Gefüge in sich zusammen. Roger Ebert, Chicago Sun-Times meint: "The performance by Flora Cross is haunting in its seriousness. She doesn't act out; she acts in." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Saul) Juliette Binoche (Miriam) Flora Cross (Eliza) Max Minghella (Aaron) Kate Bosworth (Chali) Corey Fischer (Moderator) Sam Zuckerman (Richter) Originaltitel: Bee Season Regie: Scott McGehee, David Siegel Drehbuch: Naomi Foner Gyllenhaal Kamera: Giles Nuttgens Musik: Peter Nashel Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 294 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 54 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 54 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 54 Min.