NDR 01:30 bis 02:30 Talkshow Anne Will D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Einreiseverbot, wirtschaftliche Abschottung und Kampfansage an die Medien - so startet Donald Trump in die Präsidentschaft. Setzt der US-Präsident damit die Werte der freien Welt außer Kraft? Was hat Europa Trumps Politik entgegenzusetzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Heiko Maas (SPD, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz), Alexander Graf Lambsdorff (FDP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments), Heinrich August Winkler (Historiker), Sylke Tempel (Chefredakteurin der Zeitschrift "Internationale Politik" Originaltitel: Anne Will