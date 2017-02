NDR 23:15 bis 01:30 Tragikomödie Spur der Steine DDR 1966 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Brigadier Hannes Balla und seine schlagkräftige, loyale Truppe auf der Großbaustelle Schkona entführen schon mal einen Kieslaster, wenn die planmäßigen Lieferungen ausbleiben. Weil die Arbeitsleistung des respektlosen Teams aber nie zu wünschen übrig lässt, fällt es der Bauleitung schwer, Balla für seine unsozialistischen Methoden zu kritisieren. Die Lage ändert sich, als auf der Baustelle die hübsche Ingenieurin Kati Klee und der neue Parteisekretär Werner Horrath erscheinen. Horrath will sich dem rüden Balla nicht kampflos unterwerfen und die Zustände auf der Baustelle wirklich verbessern. Wider Erwarten, und nicht ohne Klees Mithilfe, geht Balla auf den Vorschlag des Parteisekretärs ein und beginnt mit seiner Truppe nach dem kräftezehrenden Drei-Schichten-System zu arbeiten. Aus dem gegenseitigen Respekt der Männer wird bald Rivalität, als sich beide in Kati Klee verlieben. Horrath kann ihr Herz gewinnen. Doch als sich der verheiratete Familienvater nicht öffentlich zu seinem Verhältnis bekennt, hat das für alle Beteiligten weitreichende Konsequenzen. In langen Parteisitzungen, die wegen der "unmoralischen Zustände" angesetzt werden, treten die Widersprüche eines Gesellschaftssystems zutage, das den Einzelnen stets mit Doppelmoral und oktroyierter Parteidisziplin bedroht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Hannes Balla) Krystyna Stypulkowska (Kati Klee) Eberhard Esche (Werner Horrath) Johannes Wieke (Hermann Jansen) Walter Richter-Reinick (Richard Trutmann) Hans-Peter Minetti (Heinz Bleibtreu) Walter Jupé (Kollege Hesselbarth) Originaltitel: Spur der Steine Regie: Frank Beyer Drehbuch: Karl-Georg Egel, Frank Beyer Kamera: Günter Marczinkowski Musik: Wolfram Heicking